مذكرة توقيف في ألمانيا بحق مقرّب من الأسد

ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن الادعاء الألماني أصدر مذكرة توقيف بحق اللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية السورية المقرّب من الرئيس بشار الأسد، بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمنيين أن الادعاء على جميل حسن الذي يعد من كبار مساعدي الرئيس بشار الأسد، جاء لإشرافه على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، والتي شملت تعذيب واغتصاب وقتل مئات الأشخاص بين عامي 2011 و2013. وأضافت أن اتهامات أخرى موجهة لحسن تشمل «إعدام معتقلين سياسيين دون محاكمة».