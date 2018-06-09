«فتح» تدعو العالم إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل

رحبت حركة فتح الفلسطينية بموقف مجلس مدينة برشلونة المطالب بحظر عسكري وأمني شامل ووقف كافة أشكال التجارة العسكرية والأمنية مع نظام «الأبارتهايد» العنصري الاستعماري الإسرائيلي، الذي يمارس أبشع سياسات الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة، في بيان صحافي أمس دول العالم إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل، إلى حين التزامها بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة، ووقف ممارساتها المخالفة لأبسط قوانين حقوق الإنسان.

كما دعت الحركة الجاليات الفلسطينية والمناصرة للقضية العادلة، إلى توحيد الجهود وتكثيفها لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلية، وإظهار وجهها الحقيقي القبيح الذي يعبر عن أبشع أنظمة العنصرية في التاريخ.