مساعدات مغربية تصل مصر في طريقها إلى غزة

استقبلت العاصمة المصرية القاهرة، 17 طائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية محملة بمساعدات إنسانية وطبية في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بناءً على توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمساندة الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشرف على عملية وصول المساعدات سفير المغرب في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، وتشمل العملية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة يتضمن كل التخصصات الطبية كجراحة العظام، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، والعيون، والأذن والأنف والحنجرة، بالإضافة إلى الأدوية العاجلة والمواد الغذائية والإنسانية.