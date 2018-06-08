إياد علاوي ضمن قائمة التجنيس اللبنانية

نشرت وزارة الداخلية اللبنانية قائمة المجنسين في مرسوم رئاسي أثار اعتراضات كثيرة من جانب قوى سياسية. وورد في القائمة، التي ضمّت مئات الأسماء من مختلف الجنسيات، اسم رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

وذكر المرسوم 2942، الذي أصدرته الداخلية، أن رئيس الجمهورية وافق على طلبات التجنس بالجنسية اللبنانية المقدمة من كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على المرسوم لتجنيس 375 شخصاً معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين. وأثار المرسوم الرئاسي بمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية اعتراضات من جانب قوى سياسية، طلبت استيضاحاً للمعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم.