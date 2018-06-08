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بإسناد قواتنا.. التحالف يدمر تعزيزات الحوثي في الساحل الغربي

الإمارات تؤكد دعمها للجهود الأممية في اليمن

المصدر:
  • دبي، عدن - البيان، وكالات
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 أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن. وقال معالي د. أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال:

«من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالاً في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن». وتأتي تصريحات معالي د. قرقاش في وقت تسرّبت فيه أنباء عن بوادر وشروط خطة السلام التي وضعها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث.

حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الخطة تقضي بوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية. ميدانياً، شنت قوات التحالف في جبهة الساحل الغربي قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع الميليشيا ما أسفر عن تدمير تعزيزاتها وتحصيناتها في بيت الفقيه والدريهمي جنوب الحديدة بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.

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