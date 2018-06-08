السيسي يكلّف وزير الإسكان تشكيل الحكومة الجديدة

كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة شريف إسماعيل التي قدمت استقالتها الثلاثاء الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي استقبل مدبولي حيث كلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقدمت حكومة إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين القانونية لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي. وكان السيسي قد كلف حكومة إسماعيل بعد استقالتها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكلف السيسي مدبولي في نوفمبر الماضي القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال سفر إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج. وشغل إسماعيل منصب رئيس الوزراء في 2015 وكان وزيراً للبترول والثروة المعدنية في الحكومة السابقة.

ويشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير 2014. وشغل في الفترة من نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014 منصب المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ورأس في الفترة من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011 منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية، روتردام - هولندا 1993، ودرجة ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة 1992، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً.