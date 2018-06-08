السجن بين 5 و15 عاماً بحق 28 متهماً في مصر

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت، أمس، 28 متهماً بالسجن بين خمسة و15 عاماً في قضية عنف بمحافظة الجيزة يوم فضّ اعتصامين إرهابييْن لجماعة الإخوان عام 2013.

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت 18 من المتهمين بالسجن المشدّد 15 عاماً لكل منهم، بينما عاقبت العشرة الباقين بالسجن خمس سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم. وكان محتجون قد اقتحموا مركز شرطة أطفيح بالجيزة وأشعلوا فيه النار وحطموا محتوياته يوم 14 أغسطس 2013 خلال فضّ اعتصامي رابعة بالقاهرة والنهضة بالجيزة.

ووجهت النيابة العامة إلى 119 شخصاً، قالت إنهم شاركوا في اقتحام مركز شرطة أطفيح، تهم تشكيل عصابة مسلحة والشروع في قتل 11 شرطياً من العاملين بالمركز، إلى جانب التجمهر واقتحام المركز وإشعال النار فيه وإتلاف محتوياته. وعاقبت المحكمة العام الماضي في نفس القضية 55 متهماً بالسجن المشدّد 15 عاماً بينهم 37 غيابياً، و31 بالسجن خمس سنوات بينهم 21 غيابياً، وبرأت 33 آخرين.

وطبقاً للقانون تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم. ولفتت المصادر القضائية إلى أن عدداً ممن حكم عليهم، أمس، ألقي القبض عليهم بينما سلم الباقون أنفسهم. ويحق لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وأوضحت المصادر أن المحكمة قضت بغرامة 340 ألف جنيه على المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاماً وذلك قيمة التلفيات.