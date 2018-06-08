التحالف يدمّر تحصينات الحوثي جنوبي الحديدة

شنت قوات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي لليمن قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية ما أسفر عن تدمير تعزيزاتها وتحصيناتها في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي جنوبي الحديدة بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.



كما استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي وأطراف الجراحي وغرب الحسينية وسط فرار عناصر الميليشيا تجاه الجبال وحالة من الارتباك والهلع في صفوفها.

ولقي 86 حوثياً حتفهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الحديدة فيما تنفذ قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تطهير لجيوب وأوكار الحوثيين في مزارع الطائف والنخيلة بمديرية الدريهمي استعداداً لمعركة تحرير الحديدة.





حشد وتثبيت



وتواصل المقاومة اليمنية المشتركة حشد قواتها المدربة وتثبيت مواقعها تأهبا واستعداداً للمعركة الكبرى، وتحرير الحديدة من ميليشيا الحوثي الإيرانية ليفصل القوات عن مطار الحديدة بضعة كيلومترات حيث أحرزت المقاومة اليمنية المشتركة تقدما جديدا في شمالي مديرية الدريهمي وسيطرت على نقطة تفتيش كانت استولت عليها الميليشيا الحوثية، حيث أزال أفراد المقاومة شعارات الحوثيين المستنسخة من إيران ورفعوا علم الجمهورية اليمنية.



وقطعت قوات المقاومة اليمنية شوطاً كبيراً بتحريرها أكثر من 90 كيلومتراً من ميناء الحيمة وصولاً إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة في فترة وجيزة وسط استمرار عمليات عسكرية نوعية لتطهير مراكز مديرية التحيتا وزبيد وبيت الفقية من عناصر ميليشيا الحوثي والمناطق الشرقية المحازية للشريط الساحلي وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة لتتلقى بذلك عناصر الميليشيا ضربات قاصمة في مختلف جبهات الساحل الغربي وخسائر بشرية وميدانية كبيرة في ظل حالة من الارتبك والانهيار في صفوف مقاتليها الذين يفرون من جبهاتهم ومواقعهم تحت وقع نيران المقاومة اليمنية المشتركة.



تعزيزات كبيرة



ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المقاومة اليمنية إلى محيط الحديدة استعدادا لتحرير المدينة وميناؤها من سيطرة الميليشيا الايرانية.



غارات مكثفة



وفي سياق متصل، سقط عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح في سلسلة غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة من الحديدة. وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات عسكرية في مديرية برع شرقي محافظة الحديدة. كما استهدفت الغارات تجمعات ومواقع ومعدات عسكرية للمتمردين في مزارع بمديرية الدريهمي أحالها الحوثيون الى ثكنات عسكرية ومخابئ لمعداتهم العسكرية. وقصف الطيران مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للمتمردين في مديرية اللحية بالحديدة.



وفي تعز، أفادت مصادر عسكرية بمقتل 11 من عناصر ميليشيا الحوثي، وإصابة أكثر من 20 آخرين في مواجهات وغارات لمقاتلات التحالف غربي المحافظة، حيث تم إحراز تقدم جديد في الجبهة. وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف تمكنت من السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي.

وأشارت المصادر إلى مقتل القيادي الميداني الحوثي عبدالله محمد حسن المكنى أبو تراب في غارة في أطراف جبل العويِّد.

وفي الجوف، حرر الجيش اليمني جبل بوانة المطل علي وادي خب.