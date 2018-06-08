«الهلال الأحمر الإماراتي» يسيّر قوافل مساعدات لأهالي رضوم

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على الأسر غير القادرة بمحافظة شبوة اليمنية في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ووزعت الهيئة، أول من أمس، 4 آلاف سلة تضم مكـــونات غذائية أساسية على أهالي مديرية رضوم بمحافظة شبوة من أجل تخفيف العبء الملقى على عاتق الأسر غير القادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها اليمن.

جهود خيّرة

وأكد ممثل هيئة الهـــلال الأحــمر الإماراتي بشبوة، أحمد النــيادي، حـــرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيّرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم، وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغـــذائية بـــتوجيهات مــن قيادة الدولة الرشيدة.

إشادة وثناء

من جانبهم أشاد مسـؤولو المديرية بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم ومساعدة الأسرة غير القادرة في المحافظة، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وأعربت الأسر المستفيدة من ناحيتها عن شكرها لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، وثمنت جهود ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.