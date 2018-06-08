المطلوب رقم 16 بقائمة التحالف تخرج في مدرسة حزب الله الإرهابية

لم يخسر الحوثيون المقاتلين فقط في أرض الميدان، بل امتد نزيف الخسائر إلى هرم القيادة العسكري، بعدما نجحت قوات التحالف العربي قبل أيام في تصفية رئيس أركان الميليشيا الإيرانية محمد عبدالكريم الغماري، الذي كان المطلوب رقم 16 على قائمة الإرهابيين والذي تلقى تدريباته على يد ميليشيات حزب الله الإرهابية.

وقالت مصادر عسكرية إن «المطلوب رقم 16.. محمد عبدالكريم الغماري» قتل «مع قيادي حوثي آخر يدعى عبدالكريم الحوثي و7 آخرين في غارة للتحالف العربي قبل أيام على قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة».

ضربة موجعة

وحسب المصدر ذاته، فإن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران كانت قد عينت الغماري رئيساً لهيئة الأركان، ما يعد ضربة موجعة جديدة للميليشيا التي تكبدت في الأسابيع الأخيرة خسائر فادحة على جبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن القتيل «قدم من صنعاء إلى الحديدة لترتيب جبهة الحوثيين المنهارة، بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، التي باتت على مشارف المدينة الاستراتيجية إثر العملية التي تشنها بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف».

ونشأ الغماري في عزلة ضاعن بمديرية وشحة في محافظة حجة، وتدرج في سلم القيادات الميدانية العسكرية للحوثيين الذين وقفوا إلى جانب عبدالملك الحوثي في الحرب الثانية والثالثة، عندما كان هارباً ومتخفياً في منطقة نقعه بصعدة مع بداية توليه زعامة وقيادة الميليشيا الإيرانية.

وعمل الغماري سابقاً مشرفاً حوثياً في حجة، وقيادياً ميدانياً في الحديدة، وتولى أيضاً منصب المسؤول الأمني في صنعاء.

قيادة عقائدية

ويعــتبر الإرهـــابي من القيادات العقائدية في حركة الحوثيين، حيث درس في معهد حسين بدر الدين الحوثي عام 2003.

وأفادت معلومات بأن الغماري سافر عام 2012 إلى لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية في بيروت؛ لتلقى عدة دورات عقائدية وعسكرية على أيدي ميليشيا حزب الله.

خسائر فادحة

وباتت ميليشيا الحوثي الإيرانية تعاني فراغا كبيرا على مستوى القيادات الميدانية، وتجد صعوبة في تعويضهم، إثر استنزاف القيادات في جبهات القتال وسقوطهم في مصيدة المقاومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك حسبما ذكرت مصادر في صنعاء القابعة في قبضة الميليشيا الإيرانية.

انهيار تام

تشهد صفوف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران تراجعاً ميدانياً كبيراً في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن، والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسع رقعة سيطرة الشرعية.