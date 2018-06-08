خلية حوثية

أعلنت قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب القبض على خلية إرهابية متخصصة بزراعة العبوات الناسفة. وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب عبدالغني شعلان إن قوات الأمن تمكنت من ضبط مجموعة من الخلايا والعصابات التي كانت تسعى لخلخلة الأمن والسكينة العامة في المحافظة. وأكد أن عملية الضبط جاءت بعد رصد أفرادها وملاحقتهم ما أسفر عن القبض على جميع أفراد العصابة.

انتهاكات مستمرة

فجّرت ميليشيا الحوثي الإيرانية منزل الشيخ سالم الطيابي في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء ضمن مسلسل انتهاكاتها المستمرة بحق اليمنيين في المحافظة. وقالت مصادر قبلية إن هذا المنزل هو الخامس الذي يتم تفجيره من قبل الميليشيا الإيرانية تعود ملكيته لأسرة الطيابي التي تقود المقاومة في المنطقة. وغالباً ما تقوم الميليشيا الحوثية تفجير منازل اليمنيين بهدف إرهابهم وتخويفهم. البيضاء-البيان