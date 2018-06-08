«القضاء» العراقي يدعو إلى تسمية مشرفي الفرز اليدوي

أعلن القاضي عبد الستار البيرقدار، الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن مجلس القضاء دعا أعضاءه للاجتماع الأحد المقبل لتسمية قضاة للقيام بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وقال البيرقدار في بيان صحافي: «تنفيذاً لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018، قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة للاجتماع الأحد لتسمية القضاة الذين سيتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين، والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات».

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين، للانتقال فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة.

وأوضح البيان أنه بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الإلكتروني لحين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور، وبغية إعطاء رسالة طمأنة للرأي العام ولجميع المتنافسين، ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء.

دعوات

إلى ذلك، دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أنصاره، أمس، إلى التحلي بالصبر وضبط النفس بعد انفجار أودى بحياة 18 شخصا في معقله الرئيسي في بغداد.

تحالفات

كشف القيادي بائتلاف الوطنية العراقي النائب رعد الدهلكي، عن قرب إعلان تحالف وطني يضم الوطنية وسائرون والحكمة.

ونقل موقع السومرية نيوز، أمس، عن الدهلكي القول، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلاناً لتشكيل نواة لمشروع وطني جامع في فضاء الوطن، موضحاً أنّه تمّ وضع اللمسات النهائية لهذا المشروع الذي يركز على بناء الدولة والعمل المؤسساتي في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والتجارية والخدمية.