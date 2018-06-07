"العربية لحقوق الإنسان": القطري أكبر الباكر نموذج سيئ للاستخفاف بالمرأة

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا/ فرع النمسا، عبدالرحمن نوفل، بأن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، نموذج عالمي سيىء للتمييز والاستخفاف بالمرأة

وأضاف نوفل: إن أكبر الباكر؛ المسؤول القطري الكبير - على حد تعبيره - أكد مراراً عدم احترامه لحقوق ومكانة المرأة، خاصة بعد قولة بان "شركته لا يمكن أن يديرها إلا الرجال".

وكان الباكر قد قال: "بالطبع يجب أن يقود الشركة رجل، لأن منصب الإدارة شديد التحديات".

وأتت تصريحات الباكر خلال اجتماع سنوي يوم أمس للاتحاد الدولي للنقل الجوي تتناول فعالياته قضية تحسين فرص التنوع في شركات الطيران

وقد ووجهت تصريحاته الباكر بصياح واستنكار شديدين من طرف الحضور ومسؤولي الشركات وخطوط الطيران العالمية

وأكد نوفل أن تصريحات المسؤول القطري ليست الأولى من نوعها التي يشعل بها المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الجدل، إذ اضطر العام الماضي إلى الاعتذار "صراحة" عن وصفه لمضيفات الطائرات الأمريكيات بأنهن "جدات". كما سبق له القول بأن متوسط العمر في طاقم شركته 26 عاما، وهي تصريحات اعتُبرت مسيئة من حيث التمييز على أساس الجنس والفئة العمرية

وأعلن نوفل بأن عدداً من المنظمات الحقوقية ستطلق خلال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف المقرر افتتاحها من 18 يونيو الجاري وتستمر حتي 6 يوليو المقبل حملة حقوقية بعنوان: رئيس الخطوط القطرية، الباكر نموذج عالمي سيئ للتمييز ضد المرأة، خاصة أن جدول أعمال المجلس سيناقش حقوق المرأة والتمييز ضدها.

وأضاف نوفل أن ربط المسؤول القطري أكبر الباكر بين جودة الخدمة وعمر المضيفات، مفاده أن المضيفة عليها أن تكون جميلة، أي إنها لو فقدت جمالها يجب استبدال أخرى بها، وبالتالي تخسر المضيفة وظيفتها حتى لو كانت بارعة في أداء مهامها

يذكر أن الخطوط القطرية دأبت على منع مضيفاتها من الحمل أو حتى الزواج، ولطالما تطرقت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لظروف عمل النساء في الخطوط القطرية.