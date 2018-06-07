ماذا قال السيسي بعد أول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي؟

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وقال السيسي في رسالة على صفحته الرسمية عبر تويتر: "تابعت باهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي السعودي الإماراتي بحضور سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد، وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربي المشترك."

وتابع: "وإنني إذ أؤكد دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإنني أثمن هذه الخطوة متمنيا التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعا، وأؤكد أن النتائج المتحققة تمثل نموذجا يحتذى به في تعزيز العمل العربي المشترك في شتى المجالات".

وكان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، شهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكـري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.