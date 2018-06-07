«الهلال الأحمر» يسيّر قافلة مير رمضاني لأبين

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، قافلة مير رمضاني إلى مديرية مودية في محافظة أبين استجابة لاستغاثة أبناء المديرية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مساعدات مقدمة من الهلال الأحمر لسكان أبين | وام

وقال طيب الشامسي، نائب مدير فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، إن القافلة الإغاثي، التي تأتي في إطار مشاريع «عام زايد» في اليمن واستجابة للاستغاثة التي أطلقها أهالي «مودية»، احتوت على ألف سلة غذائية رمضانية تم توزيعها على سكان المديرية عبر مندوبين كلفتهم السلطة المحلية في محافظة أبين، مشيراً إلى أنه تم إلى جانب تسيير وتوزيع القافلة الإغاثية توزيع عشرات السلل الغذائية الرمضانية على الأسر النازحة في مديرية مودية.

واستقبل الأهالي والنازحون المستفيدون قافلة الإغاثية والسلال الغذائية بفرحة، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعهـا الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي علــى دعمهم السخي والمتواصل لهم ولأبنــاء محافظــة أبيــن.

مساعدات غذائية إماراتية إلى مديرية مودية في محافظة أبين | وام

وثمنوا الجهود الأخوية والإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات.. متمنيين من بقية المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية أن تحذو حذو الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم العون والمساعدات والدعم للشعب اليمني الذي يعيش ظروفاً استثنائية جراء الحرب في البلد.