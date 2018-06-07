قافلة مساعدات إماراتية إلى محافظة المهرة

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى محافظة المهرة، تتضمن سلالاً غذائية، ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لإغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء المهرة عقب تعرض محافظتهم إلى إعصار مكونو.

وأعرب محافظ محافظة المهرة راجح باكريت، عن جزيل شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتسيير هذه القوافل الإغاثية لسكان المحافظة لتخفيف عنهم معاناة المعيشة الصعبة التي انعكست على حياتهم نتيجة الإعصار، مشيراً إلى أنّ الهلال الإماراتي سباق دوماً لتقديم المساعدة المتنوعة لأهالي المهرة التي تعاني شحاً في الخدمات. وأضاف أن البصمات الإماراتية في المهرة ومختلف المحافظات المحررة لا يمكن نسيانها.

من جهته، قال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إن تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية الإغاثية لسكان المهرة، تأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم. وأضاف أن الهلال الإماراتي ينفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن، عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة.

وأشار النيادي إلى أنّ برامج الهلال الأحمر تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية، حيث كان لها أفضل الأثر في نفوس أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي يمرون بها. بدورهم، أعرب أهالي المهرة عن سعادتهم بوصول القوافل الإغاثية، مشيدين بمساهمة الإمارات في تخفيف معاناتهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لتقديم المساعدات التي تستهدف إسعادهم. وتوجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على دعمها غير المحدود للأسر والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم.