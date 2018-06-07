«التعاون الإسلامي»: القدس تمر بواحدة من أشد المراحل دقة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، أن مدينة القدس الشريف تمر بواحدة من أشد المراحل دقة، بسبب تمادي الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسات التهويد التي تتهدد الهوية الإسلامية والعربية للمدينة ومكانتها الدينية، وتهدف إلى تغيير وضعها التاريخي والقانوني.

وحذّر العثيمين، في كلمة نيابةً عنه مدير مكتب المنظمة في رام الله، السفير أحمد الرويضي، خلال اللقاء الإسلامي ـ المسيحي، من خطورة الوضع في القدس بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية الأحادي وغير القانوني بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وهو الأمر الذي استدعى عقد قمتين إسلاميتين استثنائيتين في إسطنبول. جدة - وام

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، أن مدينة القدس الشريف تمر بواحدة من أشد المراحل دقة، بسبب تمادي الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسات التهويد التي تتهدد الهوية الإسلامية والعربية للمدينة ومكانتها الدينية، وتهدف إلى تغيير وضعها التاريخي والقانوني.

وحذّر العثيمين، في كلمة نيابةً عنه مدير مكتب المنظمة في رام الله، السفير أحمد الرويضي، خلال اللقاء الإسلامي ـ المسيحي، من خطورة الوضع في القدس بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية الأحادي وغير القانوني بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وهو الأمر الذي استدعى عقد قمتين إسلاميتين استثنائيتين في إسطنبول.