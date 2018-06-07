هيكل متكامل لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لإبراز مكانة الدولتين

شهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس لإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم " مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي " النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.

و تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـــــة العربــية السعوديـــة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يترأس المجلس من جانب دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

و سيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة و التي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

و يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق و استدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق و أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

و يضم المجلس في عضويته 13 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين .. فمن الجانب الإماراتي يضم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومن الجانب السعودي معالي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومعالي عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، ومعالي أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومعالي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، ومعالي ياسر بن عثمان الرميان، المدير التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة معالي محمد التويجري من الجانب السعودي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.