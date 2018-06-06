إصابة سعودية بشظايا مقذوفات حوثية سقطت على ظهران الجنوب

أصيبت مواطنة سعودية جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن العقيد محمد العاصمي المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير قوله إن فرق الدفاع المدني باشرت الليلة الماضية بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب مما نتج عنه تعرض أحد المنازل السكنية لشظية وإصابة مواطنة - من المقيمين فيه وتبلغ من العمر 16 عاما - لإصابة متوسطة وتم نقلها للمستشفى .. مشيرا إلى أنه تم مباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.