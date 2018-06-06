الحريري: دور محمد بن سلمان محوري لدعم استقرار لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلَّف سعد الحريري أن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محوري لدعم استقرار لبنان.

وجاء كلام الحريري، خلال استقباله وفداً من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي، وقد جرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الاقتصادية العامة. وأكد الحريري، خلال اللقاء، تمنيه على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال إن «عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحتّمان علينا جميعاً بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي».

وأضاف: «الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه الأمير محمد بن سلمان لي شخصياً، وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضاً لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي»، لافتاً إلى الجهود التي قادها ولي العهد السعودي لإنجاح مؤتمر «سيدر» في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.