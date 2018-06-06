«ألوية العمالقة» تنفذ محاضرات تأهيلية لأسرى الحوثيين

نفذت دائرة التوجيه المعنوي- التابعة لألوية العمالقة- سلسلة محاضرات تأهيلية لأسرى الحوثيين، وتقديم الدعم النفسي لإخراجهم من أجواء الحرب خاصة أن معظمهم من الأطفال الذين ألقي القبض عليهم خلال المواجهات التي دارت مؤخراً في مختلف الجبهات بالساحل الغربي لليمن.

وتأتي هذه الجهود لإعادة الثقة للأسرى ودمجهم في مجتمعهم بعد زج الحوثيين بهم في الجبهات ومحاولة بلورة فكرهم بما يتماشى مع التوجهات الإرهابية لميليشيات الحوثي.

يشار إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تمكنت خلال اليومين الماضيين من أسر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وتحطيم دفاعاتها وتحصيناتها في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وجاءت عمليات الأسر لعناصر الميليشيا بعد التقدم الميداني الكبير لقوات المقاومة اليمنية المشتركة في مديريات الدريهمي والحسينية ودفع الحوثيين بعناصرهم للدفاع عن جبهاتهم المنهارة.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وجه الأحد الماضي، نداء عاجلاً إلى المبعوث الأممي لليمن والمنظمات الدولية، وطالبهم بالتدخل العاجل بشأن تجنيد الحوثيين للأطفال.

وقال وزير الإعلام اليمني إن أكثر من 200 طفل من الساكنين في دار الأيتام بصنعاء لقوا مصرعهم بعد قيام الحوثيين بالزج بهم في جبهات القتال.

كما اتهم وكيل محافظة إب محمد الدعام مليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال والشباب في المحافظة، والزج بهم للقتال، لافتاً إلى أن تجنيد الأطفال ارتفع بشكل كبير بعد تهاوي المليشيات في جبهة الساحل الغربي. وحذر الدعام من أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وستتم محاسبة كل من يشارك فيها، كما طالب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بتسجيل وحصر هذه الجرائم التي تقوم بها المليشيات لاستهداف شريحة الأطفال والزج بهم في الحرب.