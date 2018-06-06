خالد بن أحمد:الأردن يتعرض لاستهداف قذر من «الجزيرة»

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن استهداف قناة الجزيرة للأردن بهذه الطريقة القذرة هــو دليــل آخر عــلى عدم المهنية والكذب والتزوير الممنهج من هذه المحطة المعادية. وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقــع التغريدات القصـــيرة «تويتر» إن «استهداف الجزيرة المتواصل لبلـــدنا الأردن هو محاولة يائسة لإحياء الربيع العربي المقبور. حتماً كما فشلتم ستفشلون». وأضاف خالد بن أحمد إنه لا يقلق أحد على الأردن، فملكه ملك حكيم وشعب أصيل، لا يرضى بأي ســوء يمــس بلاده.

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وكتب «لا يقلق أحد على الأردن الشقيق، ملكه حكيم كريم، وشعبه أصيل لا يرضى بأي سوء يمس بلده.. حفظ الله بلد النشامى الكرام».