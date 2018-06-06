مقتل 15 إرهابياً شمال سيناء

نجحت قوات الأمن الوطني المصري، في توجيه ضربة أمنية استهدفت 15 عنصراً إرهابياً شديدي الخطورة بالقرب من الطريق الدائري بالعريش محافظة شمال سيناء. وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أمس، نقلاً عن مصادر أمنية، أن 15 عنصراً إرهابياً شديد الخطورة في العريش، قد قتلوا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الوطني التي تمكنت من تحديد مكان اختبائهم.

وأكدت أن القوات الأمنية داهمت مكان الاختباء عقب تقنين الإجراءات، وفور استشعار القوات، أطلقت العناصر الإرهابية الرصاص على القوات، ما دفع القوة الأمنية لتبادل الرصاص معهم، ما أسفر عن مصرع الإرهابيين دون وقوع أي إصابات في صفوف رجال الأمن.