«مؤسسة خليفة» تنثر البسمة على وجه أهالي غزة

ابتسامات عريضة على وجوه المواطنين الغزّيين المنتظرين في طابور عريض أمام إحدى نقاط توزيع الطرود الغذائية جنوبي قطاع غزة. شفاه تتمتم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد نجدته آلاف السكان الذين ينتظرون الطعام والشراب في غزة، حيث تم توزيع آلاف الطرود الغذائية بدعم وتمويل من مؤسسة خليفة الإنسانية، بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسيستمر توزيع المساعدات على مدار الأيام المقبلة في جميع محافظات غزة، وسيستفيد منها ما يقارب 24 ألف أسرة محتاجة، وذلك بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا».

المواطن علاء ورد أحد المواطنين الذين استفادوا من الطرود الغذائية من مؤسسة خليفة الإنسانية، ارتسمت ملامح البسمة والفرحة على وجهه لحظة استلام الطرد الغذائي، وهو رب أسرة مكونة من أربعة أفراد، وينتظر طفلاً جديداً. وهو ككل شباب غزة من دون عمل نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، ولذلك اتجه لتسجيل اسمه للحصول على طرد غذائي، وبعد فترة قصيرة وصله اتصال من المؤسسة يفيد بصرف طرد غذائي لأسرته.

سعادة كبيرة

وأعرب المواطن عبدالله الحوراني عن سعادته الكبيرة بعد استلامه طرداً غذائياً، وخاصة أنه يعيل أسرة كبيرة مكونة من ثمانية أفراد، ولا يجد مصدر رزق له ليعيل أسرته. وقال: «الطرد الغذائي وصلني في وقته لأنني في أمس الحاجة، ونتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة وكل المسؤوليين الإماراتيين على هذا السخاء، فأنا أعتاش على المساعدات، وهذه المساعدة تكفيني عن السؤال خلال المرحلة المقبلة». ويعيش سكان غزة حالياً على المساعدات، حيث ذكرت مؤسسات إحصائية أن أكثر من 80 في المئة من السكان يعيشون على المساعدات الإنسانية والإغاثية، وخاصة بعد خصم رواتب الموظفين وصرف نسب قليلة منها، بالتزامن مع ازدياد نسب الفقر في القطاع.

وحول آلية اختيار المستفيدين من مشروع إفطار الصائم، قال منسق اللجنة الإعلامية في مركز فتا أحمد العجلة، إن اختيار المستفيدين كان وفق نتائج مسح ميداني قام به فريق عمل تطوعي في فتا، وتلبية للمناشدات الإنسانية الواردة للمركز.

وأقام المركز خمس نقاط للتوزيع في محافظات غزة لتسهيل وصول المستفيدين لاستلام المساعدة. وشارك في التوزيع فريق تطوعي متكامل منقسمين على لجان عدة، منها لجان الجودة والتوزيع والإشراف.

وأكد العجلة أنه تم توزيع 24 ألف طرد غذائي على مستحقيها من الفئات الفقيرة والمهشمة من محافظة خانيونس، وامتدت لكافة المحافظات وفق جدول زمني محدد بما يكفل سد حاجة الفقراء في غزة لحاجيات شهر رمضان.