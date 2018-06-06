وقع المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض، أمس، أربع اتفاقيات للتعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بقيمة تجاوزت 5.3 ملايين دولار أميركي، لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبد الرقيب فتح.

ووقع الربيعة الاتفاقية الأولى مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية والمخصصة لتحسين سبل العيش في اليمن، كما وقع مع ائتلاف الخير اتفاقية ثانية لتمكين أسر الأيتام المحتاجة في اليمن من مهارة الاعتماد على النفس في تدبير شؤون الأسرة وإعانتهم على إيجاد دخل ثابت. ووقع اتفاقية ثالثة للاستجابة المتكاملة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). كما وقع اتفاقية تعاون مشترك رابعة للمساعدة في إعادة إدماج الطلاب العائدين والنازحين في المجتمعات المستضيفة بمحافظة لحج، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.