استقالة الحكومة المصرية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم إسماعيل باستقالته وفقاً للدستور، الذي ينص على أن تتقدم الحكومة باستقالتها فور أداء الرئيس لليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد.

وأدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح السبت اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية أمام مجلس النواب.

وتعهد الرئيس المصري، ببناء دولة حديثة وعصرية تليق بمصر وشعبها، وتكفل بإعادة هويتها التي حاول الآخرون العبث بها.

وأكد خلال كلمته أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية رئاسية ثانية، أنه يتعهد بتحقيق تنمية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، مشيراً إلى أن مصر للجميع عدا من حاولوا استخدام الدين والإرهاب للنيل منها ومن شعبها.

وقال السيسي إنه عازم على استكمال المسيرة، وأكد أن أجمل أيام مصر ستأتي قريباً، طالما أن القلوب والنوايا صافية، وأنه يعاهد الله أن يظل مخلصاً في عمله من أجل الشعب، كي تظل مصر في مقدمة الأمم.

وأضاف السيسي أنه وضع خطة عمل للإصلاح على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر، وتم إطلاق مشروعات عملاقة تحسن أصول الدولة، وتعظم مكاسبها، وتوفر فرص عمل كثيفة، تسير مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي.

وحصل السيسي في الانتخابات التي جرت مارس الماضي على 21 مليونا و835 ألفاً و378 صوتاً، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و645 صوتا بنسبة 2.9%.