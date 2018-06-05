وأضافت المديرية في بيان: "شرطة الاحتلال والقوات الخاصة تعتقل ما يقرب من 12 مصلياً من أمام الجامع القبلي بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام مجموعة من المتطرفين قبل لحظات".

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية ترافق سياحاً يتجولون في ساحات المسجد الأقصى.

ونشرت مديرية الأوقاف تسجيلاً مصوراً قصيراً يظهر قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي تعتقل مجموعة من الشبان كانوا يجلسون في إحدى ساحات المسجد ويقرأون القرآن بصوت مرتفع، فيما لم يصدر تعقيب من قوات الأمن الإسرائيلية عن سبب الاعتقال.

ويوافق الخامس من يونيو، مرور 50 عاماً على احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وهو ما يطلق عليه (ذكرى النكسة).

ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تنظيم تظاهرات واحتجاجات في مختلف الأراضي الفلسطينية في هذا اليوم.