السعودية: نرحب بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن نحو سبعة ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وأكدت أن القطريين مرحب بهم لأداء المناسك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء عن الوزارة أن "نحو سبعة ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم تمكنوا من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان".

وذكرت :"نظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة".

وأضافت :"وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم".

وأشارت إلى أن "قدومهم يكون جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام".

كما أكدت الوزارة بأن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين و الزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن.