"الهلال" يواصل توزيع وجبات الإفطار في حضرموت

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات الإفطار على آلاف الصائمين في محافظة حضرموت ضمن المبادرة الإنسانية لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم ولي عهد الفجيرة تزامناً مع شهر رمضان المبارك في "عام زايد".

وتستهدف الحملة الأحياء والمساجد والمستشفيات في المكلا والشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر ودوعن وأرياف المكلا وتريم حيث توزع فرق "الهلال الإماراتي" ثلاثة آلاف وجبة يومياً في حضرموت.

وقال أحمد النيادي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت إن الحملة مستمرة بوتيرة متصاعدة لاستهداف مختلف مناطق المحافظة بتوزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة بجانب تقديم المساعدات الإغاثية التزاماً من الهيئة بمد يد العون للمحتاجين كافة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وأشار النيادي إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني لإيصال مشروع وجبات الإفطار والمساعدات الإغاثية إلى مستحقيها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء اليمنيين وتلبية متطلباتهم المعيشية.