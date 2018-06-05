بإسناد إماراتي.. المقاومة على مشارف مطار الحديدة

بدأت المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، بإزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي على الطريق المؤدي إلى مطار الحديدة، حيث باتت الشرعية على بعد ٤ كيلومترات فقط من المطار.

وبمشاركة وإسناد من قواتنا المسلحة، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف مواقع الحوثيين في الحسينية وزبيد والتحيتا وأطراف حيس أسفرت عن تدمير تعزيزاتهم وآلياتهم وسط انهيارات كبيرة وفرار عناصرهم من الجبهات باتجاه الجبال. كما لقي العشرات من عناصر الحوثي مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة ليصل عدد القتلى في صفوف الميليشيا خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 140 قتيلاً.