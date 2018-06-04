رئيس البرلمان المصري يكشف عن مصدر الفساد في بلاده

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اخيراً، أن القاء القبض خلال الاسبوع الماضي على عدد من كبار المسؤولين في وزارة التموين بتهمة الفساد يعد دليلاً على أن الدعم العيني هو بوابة الفساد في مصر، بحسب روسيا اليوم.

تقوم الحكومة المصرية حالياً ببيع عدد من السلع بأسعار مدعمة للمستهلك تسمى بـ"الدعم العيني" وعلى رأسها المشتقات البترولية "البنزين والديزل والمازوت والغاز" والكهرباء والخبز وبعض السلع التموينية.

ووصلت تكلفة هذا الدعم إلى 145.8 مليار جنيه في موازنة 2012/2013 بما يوازي 37% من ايرادات الدولة الإجمالية، دون احتساب بقية المنح والمزايا الاجتماعية وتكلفة دعم قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول لكن أيضا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة.

ويرى البعض أن آلية الدعم الحالية في مصر "الدعم النقدي" يصل جزء كبير منه لغير مستحقيه وأن هناك قدرا من العشوائية في التوزيع.