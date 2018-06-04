ترامب يؤكد حقه المطلق في العفو عن نفسه

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين "حقه المطلق" في أن يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي ، رغم أنه أضاف في تغريدة، أنه لم يرتكب أي خطأ، وذلك في إشارة إلى التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على تويتر "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا سأقوم بذلك إذا لم أرتكب أي خطأ".

وأضاف "في هذا الوقت، حملة الاضطهاد مستمرة بقيادة 13 من الديمقراطيين الغاضبين جدا، حتى انتخابات منتصف الولاية"، وذلك في اطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016.