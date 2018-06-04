من هو عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني الجديد؟

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.

والرزاز هو اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 يناير 2017.

المؤهلات العلمية



-دكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفرد

-دكتوراة في القانون من جامعة هارفرد

-درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة MT.

قبل التعديل الوزاري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

أهم المناصب التي شغلها الرزاز وفقا لصحيفة الغد الأردنية :

-وزير التربية والتعليم

-رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي

-رئيس لجنة تقييم التخاصية

-رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

-رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني

-وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012.

-المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010).

-مدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002-2006.

-وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.

وتتضمن الدول التي عمل خلال عمله في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.

-أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي.

-عضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة.