بإسناد إماراتي.. ضربات نوعية تحطم دفاعات الحوثي

قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة إن ميليشيا الحوثي الإيرانية عرضت على الأمم المتحدة تسلُّم مدينة وميناء الحديدة لتجنب تحريرها من قِبل قوات الشرعية والتحالف، فيما ذكرت مصادر أخرى أن العرض الحوثي يقتصر على تسليم الميناء فقط والبقاء في المدينة. ووصف محافظ الحديدة، د. الحسن طاهر، في تصريح لـ«البيان»، عرض الميليشيا التي تعيش آخر أيامها، تسليم الميناء، مقابل بقائها في بقية مناطق المحافظة، وعدم تحريرها من قبل الشرعية، بأنه حيلة جديدة لا يمكن أن تنطلي على القيادة السياسية والتحالف.



ميدانياً، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف، بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مناطق التحيتا والبرح والمدمن، أسفرت عن تدمير تعزيزاتها وآلياتها العسكرية ومصرع العشرات في صفوفها، وسط انهيارات كبيرة وفرار عناصرها من الجبهات باتجاه الجبال.



كما لقي 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة بالساحل الغربي، ليصل عدد القتلى في صفوف الميليشيا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر من 100 قتيل في ضربات نوعية وقاصمة.