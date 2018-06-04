الحوثيون يغلقون حديقة السبعين

تثبت جماعة الحوثي الإيرانية يوماً بعد آخر أنها جماعة ضد الحياة وتكره أن ترى السعادة على وجوه اليمنيين، وتسعى الميليشيا يوما بعد الآخر لإرهاق اليمنيين بقرارات واتاوات وجبايات لم تغادر شيئاً الا وفرضت عليه رسوماً وفي آخر قراراتها وضعت الجماعة حواجز خرسانية أمام البوابة الرئيسية لحديقة السبعين، أكبر حديقة في اليمن، تمهيداً لإغلاقها بعد أن أغلقت أسواقا تجارية عِدة، في محاولة لفرض أتاوات جديدة.

ونقلت مواقع اخبارية وصول أطقم تتبع جماعة الحوثي وآليات قامت بإنزال حواجز وموانع مرورية أمام بوابة حديقة السبعين لمنع زوارها من الدخول كإجراء لإغلاقها قبل عيد الفطر المبارك.

جباية

وقال يمنيون في صنعاء: إن إغلاق الحديقة قبل أيام العيد الذي يعد موسما للعمل في الحدائق يأتي كمحاولة للضغط على التجار والمستثمرين لزيادة فرض الأتاوات والضرائب المهولة الشهرية غير القانونية التي تسعى الجماعة لتحصيلها في وقت قياسي. وقال مالك ومشغل «حديقة السبعين» عبدالله المغبشي إنه تعرض للاعتداء والابتزاز وعدم مراعاة العقود المبرمة أو القرارات الصادرة من قبل الحكومة (حكومة الحوثيين)، مشيراً إلى بناء منازل شعبية عشوائية وفرض ضرائب مهولة وأتاوات شهرية غير قانونية وإغلاق بوابة الحديقة.

على صعيد متصل قامت جماعة الحوثي بإغلاق مول «سيتي ماكس» ضمن إغلاقها أسواقا مركزية بالجملة في عدد من مديريات العاصمة صنعاء بعد رفض مسؤولي الأسواق دفع أتاوات للجماعة. وتعاني الجماعة من ضائقة مالية كبيرة، منذ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، وتسعى إلى أن تحلها على حساب اليمنيين.