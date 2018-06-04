«الهلال الأحمر» توزّع وجبات في أبين وتنظم إفطاراً بالضالع

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برنامجها الرمضاني المكثف في العديد من مديريات ومحافظات اليمن من خلال توزيع وجبات الفطور والسحور على الصائمين وقامت الهيئة بتوزيع وجبات إفطار الصائم في محافظة أبين بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ووزعت الهلال الأحمر وجبات إفطار الصائم في مديريتي زنجبار وخنفر.. فيما دشن توزيع 880 وجبة إفطار صائم في مديرية مودية بمحافظة أبين حيث تم توزيعها في المناطق النائية على الأسر الفقيرة وفي مسجد الخير وسط مدينة مودية. ووجه سمير الحيد مدير عام مديرية مودية الشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي لتقديمه وجبات الإفطار الجماعي خاصة للأسر العفيفة في المناطق النائية.

يمنيون يحصلون على وجباتهم من فرق الهلال | وام

شكر

من جهتهم أعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذه المكرمة واللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة على قلوب الأسر الفقيرة والمتعففة. إلى ذلك نظم الهلال الأحمر الإماراتي إفطارا جماعيا للمواطنين في مديرية الأزارق في محافظة الضالع بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وضمن فعاليات «عام زايد».

وأعرب المواطنون - الذين تم استهدافهم في منطقة خشان في مديرية الأزارق - عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي تحمل عناء الطريق للوصول إلى المديرية من أجل إفطار الصائمين إضافة إلى ما يقوم به الفريق من أعمال متواصلة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على المواطنين. كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير للشعب الإماراتي الشقيق ولقيادته الحكيمة الذين يقفون بجانب الشعوب المنكوبة.. مؤكدين أنه ليس بغريب على دولة الإمارات المواقف الإنسانية تجاه الأشقاء.. متمنين أن يكون عام زايد عام البناء والتنمية في مختلف المجالات. وينفذ الهلال الأحمر الإماراتي العديد من المشاريع الخدمية في محافظة الضالع إلى جانب مشروع «إفطار صائم» كغيرها من المحافظات اليمنية.