بالفيديو.. محمد بن سلمان وابنه يزوران الأمير مقرن

أظهر مقطع فيديو متداول زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمنزل عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، برفقة نجل ولي العهد، الأمير سلمان بن محمد بن سلمان.

ويوضح المقطع الذي نشره موقع العربية نت لحظة وصول ولي العهد مع ابنه لمنزل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي خرج لاستقبالهما.

وقبّل الأمير محمد يد عمه الأمير مقرن بحرارة، بينما رحّب الأخير بالضيفين قائلاً لنجل ولي العهد بلطف: "أنا عم أبوك وأخو جدك".

بعد ذلك، اصطحب الأمير مقرن الضيفين إلى داخل المنزل قائلاً: "نور البيت".