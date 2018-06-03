الاحتلال يقصف 15 هدفاً في غزة واستشهاد فلسطيني

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فجراً في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقع اليرموك بخمسة صواريخ وقصفت موقع شهداء رفح التابع لكتائب القسام غرب مدينة رفح وموقع عين جالوت التابع للضبط الميداني غرب مدينة خانيونس وموقع عرين غرب النصيرات بثلاثة صواريخ وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

من جهته أعلن جيش الاحتلال أن طائراته قصفت منتصف الليلة الماضية 15 هدفا تابعة لحركة حماس في ثلاث مناطق في قطاع غزة.. مشيرا إلى أنه من بين الأهداف موقعين لإنتاج وتخزين الأسلحة بجانب مجمع عسكري وأن الهجوم جاء ردا على إطلاق الصواريخ.

وكانت الإذاعة العبرية الرسمية قد أعلنت أن منظومة القبة الحديدية أسقطت صاروخا أطلق من قطاع غزة على منطقة أشكول في النقب الغربي واعترضت آخر في سماء بلدة اشدروت شرق بيت حانون.

من جانب آخر استشهد شابا فلسطينيا 30 عاما من شمال قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها خلال الأيام الماضية في مسيرات العودة.

كما اعتقل جيش الاحتلال سبعة فلسطينيين خلال مداهمات في الضفة الغربية بزعم إلقاء حجارة على سيارات المستوطنين.

واستولت قوات الاحتلال أثناء عمليات الدهم والتفتيش التي طالت العديد من منازل المواطنين في مدينة الخليل على آلاف الشواقل.

وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل شابين فلسطينيين اقتربا من مستوطنة متسبيه يشاي في الضفة.. مدعياً أنه بعد التحقيق معهما اعترفاً بحيازتهما أسلحة وذخيرة كانت مخبأة بالقرب من المستوطنة.. مشيراً إلى أنه جرى اعتقالهما ومصادرة الأسلحة دون الإعلان عن هويتيهما.