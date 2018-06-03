مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين في الساحل الغربي

بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.. استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي والمدمن وشمال حيس في جبهة الساحل الغربي لليمن وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات وفرار عناصرها من الجبهات تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وجثث قتلاهم.

ولقي 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي في ضربة موجعة لمسلحي الحوثي أربكت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية في ظل التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر 21 عنصراً من ميليشيات الحوثي وتحطيم دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي والعثور على عدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للحوثيين بعدد فرارهم من ساحات القتال وخلال عمليات تمشيط واسعة في المناطق المتاخمة لمدينة الحديدة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي اصيطاد عناصر وتحركات مليشيات الحوثي في ضواحي الحديدة .. فيما هربت عناصرها إلى الجبال تاركين خلفهم عتادهم.

و تشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعاً ميدانياً كبيراً في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسع رقعة سيطرة الشرعية.

