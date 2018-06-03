الإمارات تكثف برامج مساعداتها الرمضانية في حضرموت

تكثف الإمارات مساعداتها الإنسانية في مدن اليمن خلال الشهر الفضيل، فقد واصلت «هيئة الهلال الأحمر» تنفيذ برامجها الرمضانية وتقديم وجبات الإفطار والسحور الجاهزة لآلاف الصائمين في عدد من مديريات محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً.

فقد وزعت الفرق التابعة للهيئة أول من أمس وجبات الإفطار و السحور الجاهزة على المرضى ومرافقيهم بعدد من مستشفيات المحافظة إلى جانب مواقع توزيع جديدة تم إضافتها لتشمل الوجبات أكبر عدد من السكان، علاوة على توزيع ألفي وجبة إفطار وسحور جاهزة على رواد المساجد بعدد من أحياء المحافظة ومداخل ومخارج مدنها الرئيسية، وذلك في لفتة إنسانية ضمن مشاريع رمضان في «عام زايد».

الهلال الإماراتي يقدم آلاف الوجبات للصائمين يومياً | وام

روح التكافل

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن مشروع توزيع وجبات الإفطار يأتي تجسيداً لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ورعاية الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة لافتاً إلى الجهود التي يبذلها فريق الهلال للوصول إلى الشرائح المستهدفة وتنظيم عملية التوزيع لتشمل عملية التوزيع أكبر شريحة وأكثرها استحقاقاً وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم الشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبه في محنته.

وأوضح أن برنامج إفطار الصائم سيتواصل طوال شهر رمضان المبارك ليستفيد منه أكثر من 20 ألف شخص وذلك من خلال توزيع وجبات إفطار جاهزة في المستشفيات والأحياء وعلى الشوارع والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج مديريات حضرموت إضافة إلى الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وقد امتلأت الساحات العامة التي خصصتها الهيئة لتناول وجبة الإفطار بآلاف الصائمين في جو من السعادة و الطمأنينة والروحانية معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهود فريق هيئة الهلال الأحمر بالمديرية.

مشروع زكاة الفطر

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل تنفيذ مشروع زكاة الفطر بمحافظة حضرموت ضمن مشاريع إسكان اليمنيين من خلال برنامجها الخيري في «عام زايد»، والتي تتبنى من خلاله إعادة بناء وترميم منازل الأسر غير القادرة بمحافظة حضرموت وتزويدها بالأثاث الضروري والمستلزمات الرئيسية التي تكفل لسكانها حياة يسيرة فيها.