سخرية لاذعة من تقرير زعم تهديد السعودية لقطر بسبب «إس 400»

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، من تقرير إخباري يزعم أن المملكة العربية السعودية، هددت باستخدام القوة لمنع قطر من امتلاك منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية.

التقرير المزعوم الذي تناقلته وسائل إعلام قطرية عن صحيفة «لوموند» الفرنسية، سرعان ما تحول إلى مادة للتندر والفكاهة وفق تقرير نشره موقع «إرم نيوز»، فقطر «أصغر من أن تشكل تهديدًا للمملكة» على حد وصف أحد المعلقين بموقع تويتر.

ومما زاد من التفاعلات الساخرة مع الموضوع، إطلاق نشطاء قطريين وسمًا عبر موقع تويتر، تحت عنوان #السعودية ترتعب من_إس400، تصدر قائمة الوسومات الأكثر تداولاً في الدولة، إلا أنه تحول إلى ساحة للسخرية من المزاعم.

قيادة العالم الإسلامي

الناشط عبدالله العجمي علق على الوسم متسائلًا بسخرية: «المملكة ترتعد من من؟ من دولة جيشها أجانب ونصف مساحتها قواعد أجنبية؟.. المملكة التي تحارب إيران ومشروعها، وعينها على تركيا وجماعة الإخوان، وتقود العالم الإسلامي والاقتصاد النفطي العالمي، ترتعد من دولة شرق سلوى؟ (إشارة إلى قطر)».

واختار أحد النشطاء السخرية على طريقته الخاصة، مذكرًا بأن مساحة قطر لا تسمح بتشغيل المنظومة الروسية، حيث قال: «ترتعب الزمن تدرون لو اشترتها قطر إنها ما تقدر تشغلها؛ لأن مساحتها صغيرة، وراجعوا متطلبات تشغيلها».

وتعترض الولايات المتحدة على شراء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية، باعتبار أنقرة عضوًا في حلف شمالي الأطلسي، الأمر الذي يجعل من المستبعد سماحها لقطر باقتنائها، وهي التي تتولى حمايتها من خلال قاعدة العديد الجوية، كبرى قواعدها في المنطقة.