محافظ الحديدة لـ«البيان»: تحرير المطار خلال أيام

أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر في تصريح خص به «البيان» أن تحرير مطار مدينة الحديدة سيكون خلال شهر رمضان الكريم والمحافظة بكاملها خلال هذا الصيف بعد أن تم تضييق الخناق على الحوثيين شمالاً وجنوباً وشرقاً وإزالة غالبية الألغام المزروعة في الطرقات من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية بحيث لم يبق الا 7 كيلومترات جنوبا للوصول الى المدينة، موجها رسالة أخيرة للميليشيا بالاستسلام او الانتحار على اعتبار ان المعركة محسومة لصالح قوات الشرعية. وكشف انه تم وضع خطط لاقتحام المدينة مبنية أساسا على ضمان سلامة السكان إضافة الى تجنب قصف المصانع والمباني والميناء والمطار، واعدا سكان المحافظة بالنصر القريب وانه سيتم اعادة اعمار المنطقة بعد التحرير بضمان عودة الكهرباء واصلاح الطرقات.

وشدد طاهر ان قوات المقاومة اليمنية المشتركة باسناد من القوات المسلحة الاماراتية ضمن قوات التحالف العربي نجحت في تأمين غالبية مداخل المدينة بإزالة الالغام المزروعة في الطرق من قبل ميليشيا الحوثي حيث تم وضع عدد من الخطط لدحر الحوثيين كليا من المحافظة، مشيرا الى ان ساعة الصفر لتحرير المدينة اقتربت وسيكون مطارالحديدة محررافي هذا الشهر الكريم. والمحافظة بكاملها خلال هذا الصيف وأضاف ان الخطط وضعت في الاولوية سلامة السكان.

وشدد على ان الحوثيين فقدوا كل اوراقهم ولا بد ان يعترفوا بالهزيمة فأمامهم الآن خياران الاستسلام أو الانتحار، وأشار إلى أن الانتصارات المتتالية لقوات ألوية العمالقة «تسببت في فرار جماعي وانهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا ». موجها رسالة قوية للميليشيا بتأكيد ان معركة الحسم لاسترجاع الحديدة اقتربت وانه لا تراجع عن قرار تحرير المدينة، ووجه نصيحة لهم للحفاظ على ارواح مسلحيها بتسليم انفسهم قبل القضاء عليهم أو أسرهم ولفت المحافظ الى أن «المواطنين اليمنيين يتوقون إلى الحرية والخلاص من هذه الآفة التي تخدم أجندة إيرانية خبيثة تريد تفتيت اليمن والسيطرة على قراره وهي الغاية التي لن تتحقق أبدا مهما كلف ذلك من تضحيات».

الانتفاضة

وأهاب المحافظ بالأهالي للانتفاض على عناصر الميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران ومساندة الجيش اليمني والمقاومة، مؤكدا أن السُلطات المحلية ‏بدأت بتفعيل دورها في المديريات المحررة كما دعا المحافظ أبناء القبائل من المغرر بهم لترك السلاح والانحياز للمقاومة وان يكونوا عونا لإخوانهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حريتهم ، ووعد الاهالي بالتكفل بانشغالاتهم بعد تحرير المحافظة من بطش الحوثيين، حيث سيتم اعادة إصلاح شبكات الكهرباء والطرق .