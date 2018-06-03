محافظ الحديدة لـ« البيان »: تحرير المطار خلال أيام

أعلن محافظ الحديدة د. الحسن طاهر أن تحرير مطار الحديدة سيكون خلال أيام فقط، مؤكداً في تصريح لـ«البيان» أن الخناق قد ضاق تماماً على الحوثيين شمالاً وجنوباً وشرقاً وتمت إزالة غالبية الألغام المزروعة في الطرقات من قبل الميليشيا بحيث لم يبقَ إلا 7 كيلومترات جنوباً للوصول إلى المدينة.

وأكد أن المقاومة اليمنية المدعمة من القوات الإماراتية نجحت في تأمين غالبية مداخل المدينة، وتم وضع عدد من الخطط لدحر الحوثيين، مشدداً على أن الشرعية تضع في الأولوية سلامة السكان.

إلى ذلك تمكنت قوات المقاومة بإسناد إماراتي من تأمين مناطق واسعة في الساحل الغربي، وأحبطت محاولة تسلل للحوثيين إلى الدريهمي، وقتل 36 عنصراً من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي.