إقرار 9 موقوفين في السعودية بالتواصل مع منظمات معادية

أعلنت النيابة العامة السعودية، مساء أمس، أن 9 موقوفين أقروا بالتواصل مع منظمات معادية. وأوضحت أن القضية تضم 17 موقوفاً، تم إخلاء سبيل 8 منهم إلى حين استكمال الإجراءات.

وأفادت النيابة، في بيان صادر عنها، أنه إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2/9/1439، بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم والعمل المنظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوافرة ضدهم، أقروا قيامهم بالآتي: التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (17 شخصاً)، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين، 5 نساء و3 رجال، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف 9 متهمين، 5 رجال و4 نساء، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية واعترافاتهم بما نُسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.