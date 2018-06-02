«داعش» يهاجم قرى شرق ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن إحباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قرية بأطراف ناحية مندلي، شرق المحافظة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لناحية مندلي، حيدر ستار، في تصريح صحافي، أمس، إن عناصر «داعش» هاجموا بمختلف الأسلحة، ومنها مدافع الهاون، قرية الشيخ كريم جلوب في منطقة حوض الندا بأطراف ناحية مندلي شرق ديالى.

وأضاف: تم إحباط الهجوم ومطاردة للإرهابيين من قبل الأهالي والقوات الأمنية، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قرية الشيخ كريم جلوب من قبل «داعش»، الأمر الذي أصبح يتطلب تعزيز انتشار القوات الأمنية هناك وتطهير حوض الندا من خلايا «داعش» نهائياً.

إلى ذلك، ذكر الناطق باسم الداخلية، في بيان، أنّ قوات قسم الشؤون الداخلية والأمن في ديالى عثرت، بعد ورود معلومات دقيقة، على خمسة أحزمة ناسفة ومواد متفجرة مخبأة في قرية بابلان التابعة لقضاء المقدادية. وأضاف انه تم العثور على هذه المواد بعد تشكيل فريق عمل من مكتب الشؤون الداخلية والأمن في المقدادية وبالتنسيق مع فوج طوارئ ديالى، وتم تسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات.

وكان مجلس مندلي قد أعلن في وقت سابق عن إحباط هجمات إرهابية عدة في مناطق وقرى حوض الندا بأطراف الناحية شرقي ديالى. من جانب آخر، ضبطت القوات الأمنية، 370 صاعقاً لصواريخ كاتيوشا قبل دخولها العاصمة بغداد.ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني، عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، قوله، إن مفارز الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، ووفق معلومات دقيقة، ضبطت 370 صاعقاً محلية الصنع لصواريخ كاتيوشا قادمة من الأنبار باتجاه بغداد، بعد نصب كمين محكم في سيطرة الصقور من قبل شعبة الشؤون في السيطرات.

وأضاف، تم ضبط هذه الصواعق داخل عجلة نوع (كيا - حمل) وألقي القبض على متهمين اثنين كانا بداخلها. كما أعلن مركز الإعلام الأمني، عن العثور على 100 عبوة ناسفة مضادة للدروع في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان له، إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع قوة من القيادة ذاتها، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من العثور على 100 عبوة ناسفة ضد الدروع. وأوضح، أن العبوات محلية الصنع كانت مزروعة على مسافة 750 متراً طولاً في بعشيقة، أيسر الموصل، وهي من مخلفات عصابات داعش.