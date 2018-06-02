قرقاش: تويتر السعودي هزم الجزيرة

غرَّد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول مرور عام على مقاطعة الدول الأربع لقطر كاتباً: «الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك».

وكان قرقاش قد اعتبر أن أزمة قطر باتت واقعاً يسهل التعايش معه بسبب سياسة الدوحة، وتغييبها للحكمة، واتباعها دبلوماسية «مكانك سر»، بحسب تعبيره. وقال في سلسلة تغريدات، الثلاثاء: «أعلمني صحافي غربي أن وفوداً صحافية تتجه إلى الدوحة في إجازات مدفوعة الثمن، لاحتفالات قطر بمرور عام على عزلتها، دبلوماسية مكانك سر لم تنهِ أزمة قطر، لأنها لم تعالج الأسباب وركزت على الإعلام والاحتفاليات».

وأضاف: «وأهم من الاحتفاليات بسنة من العزلة والارتباك و»صمود وتصدٍّ«خليجي هي الحكمة التي غابت خلال العام المنصرم حتى غدت أزمة قطر واقعاً من السهل التعايش معه، أزمة تجاهلها الكل إلا لمن سيحضر للإجازة مدفوعة الثمن، ولوهلة».

إلى ذلك، اعتبر أن كل تلك المهرجانات المدفوعة لن تغير الواقع، وقال: «ولعل الدرس الأساس لعام من أزمة قطر وعزلتها هو تغليب مصلحة الشعب على طموح سياسي مستحيل، فالمهرجانات مدفوعة الثمن ما هي إلا صدى يُشترى، والأهم هو أن تشتري جارك ومحيطك بكف أذاك عنه، الحكمة سهلة ومباشرة وما دونها متاهة مكلفة».