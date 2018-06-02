فرنسا ترعى مؤتمراً إنسانياً حول اليمن نهاية يونيو

أبدى وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط جيروم بونافونت، رغبة بلاده في رعاية مؤتمر إنساني بشأن اليمن نهاية يونيو الجاري.

وقال جيروم خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية اليمنية خالد اليماني،إن «تنظيمنا للمؤتمر الإنساني بشأن اليمن ينبع من رغبة فرنسا في الإسهام في التخفيف عن معاناة اليمنيين» وأكد «جيروم» على الموقف الرسمي لفرنسا الداعم للحكومة الشرعية اليمنية في استعادة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني الترتيبات الجارية للإعداد للمؤتمر الإنساني حول اليمن في باريس نهاية يونيو الجاري.

ونوه بالموقف الفرنسي الثابت من الأزمة في اليمن والدعم والتأييد الفرنسي للحكومة الشرعية من خلال دورها كدولة عضو في مجلس الأمن وضمن ‏مجموعة الـدول الثماني عشر الراعية للتسوية السياسية ‏السلمية في اليمن

كما أكد أن خيار السلام والتسوية السياسية هو خيار الحكومة الشرعية المبدئي وأن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لابد أن يكون الوحيد نحو إحلال السلم وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.