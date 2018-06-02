اليمن: الإشادة بالعمل الإنساني لمنظمة «البلسم» الدولية

ثمنت نائبة مدير شؤون المرضى بمركز نبض الحياة لأمراض القلب بالمكلا الدكتورة مريم عبد العزيز ما تقوم به منظمة «البلسم» الدولية من أعمال إنسانية جليلة هدفها الأساسي هو إعادة النبض بعد أمر الله تعالى إلى قلب المريض.

وبينت الدكتورة مريم أن تنسيق الحالات المرضية وترتيب أولوياتها يبدأ بالحالات الإنسانية الأكثر صعوبة وفق خطة مرسومة من قبل أطباء منظمة «البلسم» الدولية.

وأفادت أن عدد مرضى القلب آخذ في التزايد، حيث بلغ عدد المرضى المسجلين في القائمة لديهم أكثر من 4000 مريض من جميع محافظات الجمهورية اليمنية.

من جانبه أوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية بمركز نبض الحياة الدكتور الطيب بافضل أن العمل الذي تقوم به منظمة «البلسم» الدولية في اليمن من خلال حملة «بلسم 1» و«بلسم2» أضفى في نفوس الشعب اليمني الكثير من الرضا، خاصة في ظل ما يعاني منه اليمنيون من معاناة فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية العميلة لإيران. وأشار بافضل إلى أن عمليات القلب تعتبر من العمليات المكلفة جداً وعلى الرغم من قلة الإمكانيات إلا أن «بلسم»1و2 ساعدت في تخفيف الكثير من معاناة مرضى القلب في اليمن.