إحباط هجوم إرهابي على مركز للحرس الوطني في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن أحبطت، أمس، محاولة هجوم إرهابي على مركز للحرس الوطني (الدرك) في الحدود الغربية، بالتزامن مع توقيف 16 إرهابياً في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الحراسة الفوقية للمركز الحدودي للحرس الوطني بمنطقة حيدرة التابعة لولاية القصرين، تنبهت في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى مجموعة إرهابية تحاول الاقتراب زحفاً على بعد 300 متر من المركز، ومجموعة إرهابية ثانية مكونة من نفس العدد تقوم بعملية التغطية، في محاولة لاستهداف المركز. وأوضحت أن المركز الحدودي يبعد نحو 600 متر عن رسم الحد التونسي الجزائري.

وقام أفراد الحرس الوطني في المركز بإطلاق النار تجاه عناصر المجموعتين، ما أجبرهم على الانسحاب والفرار تجاه الحدود الجزائرية التونسية، وتحديدا تجاه غابة محاذية. وأضافت «الداخلية» في بلاغها أنه تم توجيه وحدات تعزيز للمركز الحدودي من طرف إقليم الحرس الوطني بالقصرين بمشاركة وحدات عسكرية، والتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية لمحاولة ضبط عناصر المجموعتين.

كما أعلنت الوزارة إيقاف 16 عنصراً إرهابياً في مناطق متفرقة في البلاد. وأفادت في بيان بأن قوات الأمن فككت خلية إرهابية قرب العاصمة بولاية منوبة، تضم 7 عناصر، وتتبنى الفكر التكفيري وتتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج وتعقد اجتماعات سرية.

كما أوقف الأمن في ولاية أريانة المجاورة 4 عناصر تكفيرية تتواصل مع عناصر تكفيرية وإرهابية خارج البلاد عبر فيسبوك وتحرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإرهاب. وفي ولاية القصرين غرب تونس فككت الأمن خلية تكفيرية من 5 عناصر تتواصل مع عناصر إرهابية متحصنة بجبل سمامة بالجهة. ويواجه الموقوفون تهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وتتخذ جماعات إرهابية من المرتفعات الغربية الوعرة على الحدود التونسية الجزائرية مخيمات، وتواجه هذه الجماعات وحدات الجيش التي تتعقبها من خلال نصب كمائن وألغام. ومنذ مايو2011 تشهد تونس أعمالاً إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والجيش والسائحين الأجانب.

وفي أواخر 2015 تم إعلان حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين مرات عديدة، أحدثها منتصف الشهر الجاري، لمدة 7 أشهر. وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم قبل أيام أنه جرى منذ بداية عام 2018 تحييد 6 إرهابيين، ومقاضاة 322 آخرين، بتهمة «الانتماء لتنظيم إرهابي» منذ مطلع 2018، كما تم تسجيل 507 قضايا إرهابية.