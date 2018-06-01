أصول قطر الاحتياطية تفقد 23 ملياراً

فقدت أصول قطر الاحتياطية، نحو 23 مليار ريال (6.3 مليارات دولار)، خلال أبريل الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017، في وقت تتحدث وقائع المشهد القطري عن أرقام مهولة وحقائق صادمة تحكي ما تكبّده الاقتصاد القطري من خسائر جراء المقاطعة، فيما لم يجد إعلام الدوحة ومرتزقتها، سوى ممارسة الكذب والتضليل، وقلب الحقيقة.

وبحسب موقع «بوابة العين الإخبارية» فإنه بالرجوع لبيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، بلغ إجمالي احتياطات قطر الشهر الماضي 144.7 مليار ريال (39.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، خلال أبريل من العام الماضي، نحو 167.6 مليار ريال (46 مليار دولار أميركي). يأتي ذلك، بالتزامن مع تعرّض الاقتصاد القطري لهبوط في مؤشراته الكلية والجزئية ومختلف قطاعاته، نتيجة لمقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة.